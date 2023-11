Talk to Papa Joe: Gatasan

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko sa name nga Bruce. Akong problema kay kabahin sa akong pag-eskwela. Gikuha man gud ko sa amo sa akong tita kay sa Cebu na ko paeskwelahon pero isip working ko. Taga Bohol gyud ko.

Nisugot ra man sad si Papa kay igsuon lagi ug gibinlan sad si Papa og kwarta. Mao to naabot ko sa siyudad pero gipatrabaho ra ko sa iyang tindahan isip bodegero. Pero pag-abli sa klase wa man ko paeskwelaha. Mosulti na unta ko niya pero akong giuna og sulti sila si Papa pero giingnan lang ko nga maghuwat lang ug di mo demand. Kay mao diay to, akong nahibaw-an nga mas giuna diay og hatag og kwarta sila si Papa kay matod pa, mas gikinahanglan nila ang kwarta ron kay sa igasto ni sa ako untang pag-eskwela.

Sakit kaayo nga gihimo ra kong gatasan sa akong ginikanan. Unsa may buhaton ko? Palihug tambagi ko.

BRUCE

Bruce,

Pakig heart to heart talk mo ni Tita nimo, nga ang imong tuyo mao ang pag-eskwela para mas makatabang ka og dako sa imong ginikanan puhon. Kay kon mauwahi na ka sa panahon, basin di na ka ganahan moeskwela o di na ka qualified sa edad inig apply nimo.

Prangkahan sad nimo imong parents nga nakasabot ka nga nagkinahanglan sila og tabang pero respitar lang nga pahibaw-on ka para di ka magdahum. Basin makasabot ra sila nimo. Kon sweto na ka diri, pwede sad prangkahan nimo ang imong Tita nga mangita ka og masudlan nga trabaho diin makaeskwela ka at the same time. Know your right, Dong.

PAPA JOE