Talk to Papa Joe: Gawas samtang pwede pa

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko sa name nga Jonny, 30 years old, tubong Mindanao gyud. Ania lang ko sa Cebu tungod sa usa ka rason ug mao gihapon nga rason kon ngano nga magpatambag ko. Niapas ko sa akong ka relasyon diri kay nahigugma ko niya pero di sakto nga relasyon tungod kay may pamilya na man siya. Sekreto ang among relasyon ug careful kaayo mi.

Niabot ang punto nga naka realize ko nga sayop na gyud ni, labaw na nga may anak na sila. Gusto na ko mobiya apan maglisud ko og biya. Kabalo ko sayop pero di man nako mahimo labi na siya moingon sad nga di niya kaya pero di sad siya kabiya sa guy kay mao ni ang gahaw-as nila sa kalisod. Unsa may buhaton ko? Palihog tambagi ko.

JOHNNY

Johnny,

Kon ikaw galisod pagtudlo sa imong kaugalingon, samot na mi. Pero punto por punto ta, basin gibutang ra ninyo ang inyong kaugalingon sa kakuyaw. Daghan na ang bati nga nahitabo sa love triangle, labi na kwartahan ang imong kabangga.

Kon love nimo ang babaye, kinahanglan antuson gyud nimo ang tanan ug magpalayo ka niya para sa iyang safety. Basin og gipanid-an ra mo ug moabot ang panahon sa pagpaningil. Luoy ang ilang anak.

Huna-hunaa lang gud nga swerte gihapon ka kay natagaan ka og panahon ug gugma niya ug i-treasure na nimo, Dong. Timan-i naa sa katapusan ang pagmahay, samtang pwede pa ka mogawas, gawas na.

PAPA JOE