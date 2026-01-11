Talk to Papa Joe: Ghosting

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Aura, 30 plus na ang edad, minyo ug may duha ka mga anak babaye. Ang akong problema kay kabahin sa akong bana nga way paki nako.
Sukad mi naminyo nausab man siya, sa uyab pami grabe man siya ka showy, pero karon mura ra ko og tawo tawo sa kahumayan. Nagduda ko naa ni siyay lain pero wa palang koy ebidensya. Pero klaro kaayo kay uga na siya nako.
Na-depressed ko kay nabughat ko sa pagpanganak. Nisamot akong ka depressed hangtud niabot ang higayon nga makit-an nako akong ex sa FB. Nag-chat chat hangtud nga nagsabot nga magkita mi ug duna gyuy nahitabo namo kay gihidlaw sad ko anang buhata kay wa na gyud mi tapad tapad sa akong bana.
Karon nakonsensya ko kay nakasala ko sa akong bana. Gusto sa akong ex nga ulitawo pa nga magtaban daw mi pero di naku mabuhat kay naa koy mga anak. Pero angay ba ko mopadayon sa akong bana nga way man siyay gugma nako? Palihug tambagi ko.
AURA
Aura,
Di masulbad ang problema ug laing problema maong gipaghut ka sa imong konsensya kay nakabuhat ka ug sala sulod sa kaminyuon ug ang sa imong bana nga imo pa lang gidudahan og wa pa kay ebidensiya.
Dili ikaw ang victim diri kung di ang inyong mga anak. Sila ang makaluluoy, kay ubanay pa unta nangita na ug solusyon kaysa unahon nimo imong kasagmuyo.
Basin dunay rason imong bana nganong na ing-ana siya. Remember bana imo tawag niya, meaning kasado mo ug ugaling nasakpan ka mas malayo siya hasta pa mga anak nimo.
I-ampo na sa Ginoo day nga masulbad imong problema. Kung di na gyud mo work inyong relasyon mas maayo i-agi ug legal, kay sa imong gisudlan ikaw ang pilde.
Papa Joe
