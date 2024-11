Talk to Papa Joe: Gi-bash sa mga paryente

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa panga­lan nga Donaldson, taga Norte Cebu.

Nisud man gud ko pagka vlogger unya siyem­pre akong content ako ra sad gi-pattern sa uban nga mga content creator. Wala pa man ko ka-mone­tize mao nga ni-invest sa ko sa akong kaugalingong kwarta. Mota­bang ko sa mga nagkalisod apan kinasingkasing baya na uban sa pagsulti nako nila nga mapun-an ra na puhon og moasenso ta.

Sos, karon daghan naman kaayo kong bashers ug ang nakapait pa gyud mga paryente pa gyud nako nga lantaran nga mo-comment nga kadugo mi apan di daw ko katabang nila nga mas nanginahanglan daw sila kay sa tawo nga naa sa akong video.

Pakitang tawo daw ko kay mismo akong mama di ko kahatag og bugas. Karon wa nako masayod og mopadayon ba ko o dili kay makawala man sa gana nga unta para pangwarta raman ni nako. Unsay matambag nimo nako, Sir?

Donaldson

Donaldson,

Wazzup, guys?! Hehehe. Bitaw nabantayan nako nga nilaglagay na ang mga tawo karon sa social media. Murag battle of the fittest.

Sa laing bahin, mura sad bitaw og giabuso sa uban ang mga nanginahanglan para makakwarta. Poverty porn ang tawag sa uban ana nga way kalainan sa politiko kuno nga mo-take advantage sa pobre nga mopasalig.

Matod pa nila, kon mota­bang ibilin ang camera sa balay apan mao naman nay uso gud karon. Ang uban, Dong, makasabot ra man kay mao man nay trend ron apan ang uban, i-big deal gihapon nila.

Well, you cannot please everybody. Kon tan-aw nimo naa kay valid reason, then padayon, apan kon di nimo makaya ang pang-bash, undangi. Kana lang.

Papa Joe

