Talk to Papa Joe: Gigamit

Dear Papa Joe,
Tagua lang ko sa pangan nga Alfred 35-anyos na ang panuigon, akong problema kay kabahin sa akong relasyon sa akong asawa. Tungod kay dato sila, sayon sayunon lang ko niya og sa iyang mga igsuon. Napugos ra diay ko ani niya og pagkasal kay namabdos ni sa iyang uyab nga dato pud pero wa siya dayona. Gibiyaan siya og ako nga empleyado nila nga medyo arangan og hitsura gihangyo ko sa iyang pamilya nga mobarog nga amahan sa gisabak sa ilang anak. Pero ang tinuod naka gusto ko sad sa ilang anak kay di lang sa pagka dato kung di sa iya sad nga ka gwapa, pero sa batasan di ko sure.
Karon wa na ko nila patrabahoa og naa ra ko sa balay nga nahimong personal nga alalay sa akong asawa, pero maski kausa og nanganak nalang wa gyud ko ka hilabot, pero ok ra nako kay nabulahan man sad akong mga ginikanan kay gibalayan man sad nila. Pero ang naka insulto kay dad-an ko niya og laki diri sa balay pero di ko ka reklamo kay wa sad mi relasyon,bali sinabitan lang. Mao nga molayas ko pero giapas ko nila ,gusto ta ko pa annul pero di man sila mogasto. Tambagi ko.
ALFRED
Alfred,
Mura ra ka nagbaligya sa imong kaugalingon ana baylon sa something. Insulto kay na nimo labi na og naganahan ug na develop sad ka sa imong asawa kunuhay. Kung wa na ka malipay ayaw nalang og balik, total wa man sad nay gugma nimo ang babaye, total kung ganahan siya magminyo og usab mangita man gyud na nimo kay mag pa-annul gyud na. Pero kung mag minato ka, pwede nimo siya pasakahan og kaso if ever magdala siya og laki sa inyo ug ma-ebidensyahan gyud nimo. Pero again naa ra gyud na nimo, again kung ugaling insulto na kaayo nimo ayaw ipugos imong kaugalingon sa pagsuksok sa way gana nimo. Pero basin pa diay mausab ang tanan ug dawat naka niya isip bana puhon.
Papa Joe
