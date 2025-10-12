Talk to Papa Joe: Gigamit lang

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Elsie, 27 anyos na ang pangidaron. Usa ko ka single mom pero nakakaplag og laing nilalang nga nidawat namo. Siya ang nagpaeskwela sa bata ko karon nga Grade 1.
Pero sa dugay namong pagpuyo kay nabantayan nako nga wa gyud motubo ang akong pagtan-aw niya pero naninguha ko nga mahigugma niya pinaagi sa pagsukli niya sa obligasyon isip asawa.
Pero di man ni mao ang kinabuhi nga akong gusto kay sa akong nasinati karon kay wa man gyu’y asenso among pagpuyo. Plano ta nako mobiya pero asa man sad mi paingon sa akong anak.
Wa man sa’y arangan nga mopunit nako dayon kay angkan ko. Plano ta ko mag-afam para sa kaugmaon namo sa akong anak. Ang akong problema unsaon nako pagsulti niya sa tinuod nga wa gyud ko’y gugma niya. Tambagi ko.
ELSIE
Elsie,
Naay panultihon sa English pa nga "what goes around comes around" sa tinamban pa, unsa imong binuhatan naa gyud nay epekto.
Di maayo imong gibuhat nga nahulog nga nanggamit lang ka. Kon wa gyud kay gugma niya ug plano ra nimo siyang biyaan, buhata na samtang sayo pa kaysa gamiton lang nimo siya og dugay.
Ayaw buhatang rason ang wa mo’y paingnan kay gitagaan bitaw ka og tawo nga nidawat nimo pero para nimo di siya mao.
Kon pag asenso ra imong basehan, di sa tanang panahon kwarta ra. Naa sad ang quality sa pagpuyo. Butang ta naay lalaki nga modawat nimo pero nimo ra ug bati og tinagdan sa imong anak ug mahulog lang ninyong away, asenso ba matawag nimo ana?
Ayaw dungagi imong problema sa panggamit og laing tawo kay di nato matag-an ang epekto sa imong binuhatan nga maangin pa imong anak puhon.
PAPA JOE
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)