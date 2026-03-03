Talk to Papa Joe: Gikapoy si teacher

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw kanimo. Ako si Marites, usa ka magtutudlo sa usa ka pribadong eskwelahan sa Cebu. Misulat ko kanimo kay naglisod na gyud ko sa akong kahimtang. First teaching job nako karong tuiga. Nagtudlo ko sa Grade 6 nga perti ka mga sipat nga bata. Sa 26 kabuok nako nga estudyante, lima ray buotan ug bright. Ang uban pulos badlongon. Ang nakapait kay dili madisiplina kay molaban ang mga ginikanan.
Ang school nga akong gitudloan tugotan ra makadalag cellphone ang mga bata. Mao na nga kon malipat ko magduwa og tiktok, Roblox ug uban pa. Kong hatagan nakog gagmay nga grado akoy sitahon sa mga ginikanan. Ako ba daw gitudloan ug tarong. Ako pud silang ingnan nga dili maminaw ilang anak, magsige ug cellphone. Pero giingnan ko ngano daw dili nako imbargohon ang cellphone. Unsa kahay mga pamaagi nga malinaw akong classroom? Lami na dili ibalik ug teach next school year pero kinahanglan man pud ko'g work unya need pud ni nako nga experience para sa akong pag-apply sa public school. Palihug tambagi ko.
MARITES
Dear Marites,
Una sa tanan before ka nikuha sa kursong Education nakahibawo na kang daan sa klase sa imong trabaho. Nakahibawo na ka daan nga naa gyuy kalisod. Mangita kag pamaagi pag-pacify nila kay imo man ng responsibilidad. Mas maayong mo-suggest ka sa admin sa inyong private school nga pahugtan ang rules labina sa pagdala ug gadget. About sa imong question kon mobalik pa kag teach next school year? Ikaw ra gyud makatubag ana, pangayo ug enlightenment sa Ginuo ug sa Holy Spirit.
Papa Joe