Talk to Papa Joe: Gimingaw

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Roman, hingkod na ang panuigon ug taga Cebu ra. Ang akong problema kay kabahin sa akong mga ginikanan. Daghan ming managsuon, ako ang kamaguwangan.
Hinapat kaayo ni sila namo sa mga bata pami, bunal dayon ug naay di mauyonan. Mao nga nagtubo mi nga disiplinado nuon pero wa mawala kanako ang kasuko ngadto nila kay wa ko ka-feel og gugma nila.
Hangtod niabot ang panahon nga natiguwang na sila ug nipanaw ning kalibutana.Karon hinuon gimingaw ko nila og nagmahay ko nganong wa ko mopakita og gugma nila samtang naa pa unta sila ning kalibutana.
Dako akong pagmahay ug nanghinaot ko nga maayo unta akong relasyon sa akong mga anak kay di nako ikalimod nga nakuha sad nako sa akong mga ginikanan ang pagka-disiplinarian. Tambagi ko pag-move on. Salamat.
ROMAN
Roman,
Tan-aw ang positibong epekto niini sa imong kinabuhi. Ang pagdisiplina maayo na kon kamao sad ka mopasabot sa imong mga anak, kana maoy wa seguro nabuhat sa imong parents nimo mao nga may pagtukol ka nila ug karon lang nimo na-realize siguro nga love gyud ka nila ug masabtan sad nimo ang mga pagkuwang nila nga wa sila masayod unsaon pagpasabot ninyo.
Sa imong mga anak karon, buhata ang nasabtan nimo nga pagkuwang sa imong mga ginikanan ninyo. Wala na ta’y mahimo pa kay nilabay na man kadto, ug siguro sad nasabtan nila katong mga kuwang nila pero wa na la’y higayon masakto pa. I-ampo na lang sila og ang imong kaugalingon nga madawat nimo ang sitwasyon nimo karon.
Papa Joe
