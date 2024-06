Talk to Papa Joe: Gintang sa edad

Dear Papa Joe,

Ako diay si Maria Fe, 20 years old. Hangtod karon wa pa ko kakita og uyab kay wa pa nako makit-i ang gipangita nako nga klase sa lalaki nga sama sa akong amahan ka buotan.

Papa’s girl kaayo ko kay kami na man lang duha kay sayo man namatay si Mama. Si Papa bag-o ra nakabalik og trabaho kay gahabal habal ra ni siya ug nakasu’d siya og trabaho sa munisipyo sa amo. Karon kay nakasuod ni siya og amigo nga manghod lang og gamay ni Papa kay 50 naman nya kini iyang kauban kay mga 40 plus.

Sa iyaha nako nakita ang gusto nako sa lalaki. Mag inum sila ni Papa sa balay twice a month pero di huboghubog ug di nako malikayan nga maganahan niya kay pinangga sad ko niya nga murag anak kay swerte kuno si Papa nga nakaanak og sama nako. Wa ko masayud kon minyo ba siya ug may mga anak. Unsa may buhaton ko? Tambagi ko.

MARIA FE

Maria Fe,

Di man sad babag ang edad ba kon kaya ninyong magkahigugmaay. Matod pa age doesn’t matter, pero ang problema man gud ikaw ray nibati ana kay wa man ka moingon nga nipadayag ang lalaki nimo. Niingon ka nga ideal nimo bale siya. Ang kuyaw og inanak lang ang iyang gibati nimo.

Huwata lang siguro kay kon nakagusto na siya nimo mananghid gyud na siya sa imong papa. Basin nakagusto siya nimo pero gahuwat lang og timing. Usa pa wa ka masayud kon ulitawo ba na siya. Pasumbingayi ang imong papa kon asa ang pamilya o anak sa iyang higala aron matubag sad nang dapita diha.

PAPA JOE

( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)