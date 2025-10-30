Talk to Papa Joe: Gitabla

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Jomel, 30-anyos ang pangedaron ug ania ko sa Sugbo nagtrabaho isip guard.
Layo gyud amo-a kay naa gyud among pinuy-anan sa Talisay unya magbisekleta lang ko paingon sa Cebu City.
Pero dihang nakatrabaho akong asawa, namalhin lang mi ug pinuy-anan. Nag-abang mi og kwarto.
Pero sa wala pa mi mamalhin kay akong ibilin akong bike sa guardhouse ako rang kandaduhan kay wala koy kabutangan sa among giabangan kay gamay ra ug suot ang dalan.
Hangtod nga nihangyo nako akong kaubang guwardiya nga iyang paliton ang bike pero inig sunod buwan na lang kuno niya bayran. P5k ang kantidad sa bike paps, wa man say gamit, mao nga nisugot ko.
Niabot ang adlaw sa iyang saad apan wa siya mobayad. Wa na lang sad ko kapaningil balik dayon kay na-assign man ko og mas duol pa sa among boarding house.
Pagpaningil nako og usab, niingon siya wa siyay ikabayad kay nakadisgrasya siya sa bike ug na-impound sa polis.
Mao ni akong pangutanan, ma-impound ba diay ang bike? Unsay buhaton ko para makabayad siya? Tambagi ko.
Jomel
Jomel,
Nindot unta to ug nakahimo mo og kasabutan nga pinirmahan niya nga iyang gipalit ang bike ug ang termino ninyo sa pagbayad niini.
Kon na-impound ba? Mas maayo pangutan-a siya asa nga police station nag-hold sa bike, basin gi-hold ang bike kon tinuod man galing nakadisgrasya siya.
Kana lagi og tinuod ug wa na niya ibaligya ug lain. Laing sugyot nako nimo mao nga ipa-barangay siya para mag-atubang mo didto ug masabotan ninyo unsay solusyon sa inyong problema. Ayaw sad og sugot nga ma-thank you ka. Leksyon niana, mao nga sunod, ayaw na og salig dayon og tawo nga wa gyud ka kaila o wa moy pormal nga kasabutan.
Papa Joe
