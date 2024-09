Talk to Papa Joe: Gitalikdan nga gugma

Dear Papa Joe,

Just call me Liza 40 years old ug minyo pero walay anak. Yes maingon tang hayahay ko sauna nga batabata pa ko kay laag diri, laag didto, hangtod nahimamat nako kining akong naana karon. Kani laging tagaprobinsya dali kay nahaylo kay mag-OFW man ako pamanhunon niya lantaw nako makatabang ko sa akong pamilya. So mao to nakasala mi pero, naglima hangtod napulo ka tuig nalang mi, wa mi makaanak maski kada uli niya naninguha gyud ko mamabdos pero wala. Gibilin ra ko niya sa iyang parents, wa mi among kaugalingon nga balay. To cut the long story short, nasakpan nako siya nga naa diay siya’y lain didto sa Middle East ug maoy iyang giangkong asawa didto ug nakigbuwag siya nako. Lain nasad og tinagdan iyang pamilya nako nga mura pa akoy sad-an nihawa nalang ko ug niuli sa amo. Karon galisod ko kay wa naman gyud koy source of income kay guwang na baya ko mangaplay, unsa kahay angay nakong buhaton?

LIZA

Liza,

Mao gyud nay giingon not all glitters are gold. Di paman siguro ulahi day nga motrabaho ka maski ginagmay at least hinaguan nimo ug tinarong. Tangtangon lang na nimo ang kauwaw kay mapasmo ta anang kalakiha. Kabahin sa imong bana mas maayo nga molihok ka legally kay kasado man mo, pwede ka mo duol sa ahensya sa gobyerno na maoy dunay katungod ana. Pwede ka moadto sa ahensya kon diin under imong bana para matabangan ka og mo-coordinate sa balaod para masilotan imong bana. Mas maayo maka-gather paka og daghang ebedensiya against niya kay kon wa kay buhaton mogara siya ug atleast aware ang uban nga i-check nila ilang pares every now and then kon sila paba basin mapareha lang nimo. Daghang salamat.

Papa Joe

