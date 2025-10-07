Talk to Papa Joe: Gitilawan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Mesh, 27 years old ug dalaga. Paps, bag-o lang mi nagkabuwag sa akong boyfriend nga gatuo ko nga mao na gyud akong mabana kay ako na gani gipaila-ila sa akong parents ug kaliwatan.
Usa siya ka active nga konsehal sa ilang lungsod nga unahan ra sad sa among lungsod.
Nagkailaila mi ani niya sa Facebook ra kay mag-reels reels man ko ug nagkasabot magkita ug nakauyonay ug nagkauyab ug nagka-live-in pa gani ug pila ka buwan, grabe siya ka seloso, walay lalaki nga makaduol nako unya gipaundang pa gyud ko niya ug reels reels kay naa na kuno siya.
Pero human nakuha niya iyang gusto nako kay kalit lang nabugnaw siya ug ako na lang nahibaw-an nga naa na sad siyay laing gikabuangan nga babaye nga nag-vlog vlog sad sa ilang lungsod ug angkunon ko layo ra ko sa babaye kay mistisa siya.
Magpatambag lang ko paps unsaon nako pag-move on kay naglagot ko nga igo ra ko gitilawan dayon biya. Maygani wala ko mabuntis kay nakapabuntis man sad daw ni siya sa lain. Salamat.
MESH
Mesh,
Dili lagi magdalidali para makita nimo ang red flags sa usa ka tawo para mailhan gyud nimo ug maayo iyang pagkatawo. Tan-awa kon nakahibalo pa ka sa sayo daan nga nakapamabdos na siya sa lain, dako ang chance nga di nimo siya sugton.
Learn na lang sa nahitabo ug hangpa ang kamatuoran nga nabiktima ka.
Ibutang sa imong hunahuna nga naa pay daghang lalaki nga matinud-anon nga di magbase sa kagahapon sa usa ka babaye, ang leksyon? di magdalidali.
Enjoy lang sa, padayona imong reels reels basin masuwertihan ka, anha paka makakita og income diha, diba? salamat.
Papa Joe
( Sa inyong tampo, ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)