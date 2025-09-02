Talk to Papa Joe: Gold digger?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Myra, 35-anyos ug dalaga pa gihapon. Wala tawon ko maminyo o makauyab man lang. Gani kay akoy nag-atiman tawon sa mga anak sa akong igsuon nga iresponsable, gibilin namo sa among mama.
Karon sala ba mahigugma ug taas pa nako ug edad?
Guwang na gyud siya pero tungod sa iyang kamaayo diri nako, wala nako nabantayi nga nitubo na diay akong pagbati niya ug wala nako magtan-aw sa pisikal nga aspeto kon dili iyang pagtagad nako.
Naa man gud ni siyay tindahan duol sa amo unya bag-ong salta ni siya. Iyang mga anak naa sa gawas ug biyudo na ni siya.
Sa sinugdanan, friends ra gyud mi pero karon nagkauyab na gyud mi. Ang dili nako gusto mao ang mga marites namong mga silingan nga ako ra daw gipangwartahan ang tiguwang, gold digger daw ko.
Gusto na lang nakong buwagan para mahilom na lang, sakto ba ni? Tambagi ko.
MYRA
Myra,
Dili man kinahanglan nga magbase ka sa mga sugyot sa ubang tawo. Kon tinud-anay gyud diay mong nagkahinigugmaay walay problema, labi na ug nasayod iyang mga anak ug gidawat ka nila.
Mao nay importante labi na nga makita sa mga anak nga maayo nga naa ka makatan-aw sa ilang amahan.
Basta limpyo lang imong konsensya ug sayop sila, ayaw na og problemaha.
Padayon total imo manang kinabuhi ug ang mga marites mosamot lang na sila og kasuya.
Dili man gyud na malikayan nimo nga ang mga marites naa gyud nay masulti, maski pa gwapo pa na imong mapares ug mabatan-on, sure gyud ta naa gihapon nay masulti. Follow your heart.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang na sa papajoesuperb@gmail.com)