Talk to Papa Joe: Gugma ga-uros-uros

Dear Papa Joe,
Ako diay si Myrna, 30 kapin na ang edad, minyo ug may mga anak.
Di lang kaayo nako i-detalyado kay sensitibo ni nako kay minyo ko ug involved ang usa ka tawo nga kauban nako sa trabaho nga mamugos gyud siya nga manguyab nako.
Wa man nako siya sugta pero wa sad nako siya likayi kay usa ra mi ka department.
Basta wa lang ko, pero murag na obsessed gyud ni siya kay bahala daw busted siya basta di lang ko mopugong niya nga mahigugma nako.
Pinangga kaayo ko niya sa work nga tinagaan gyud ko niya. Nasayod ug nakabantay na uban nakong mga kauban pero nasayod sila nga wa gyud ko ug ila pa gani ni gi-discourage.
Ang ako lang ug masakpan ni siya sa akong bana. Putong ra ba to ug ulo. Unsa may buhaton ko?
MYRNA
Myrna,
Kon di nimo na patagmon, delikado ug unsa pay mabuhat ana niya nimo kay grabe nana iyang pagbati diha nimo.
What if naa siyay buhaton nimo sa sekreto gawas sa trabahuan.
What if dungagan pa niya ang mga istorya?
Kani ra bang bakak kon pasagdan mogawas nga mura'g tinuod.
Kon di nimo na siya itug-an sa inyong management mahulog nga ni-tolerate ra sad ka nga tan-aw sa uban naganahan na sad ka.
Bawal man na sa kompanya gud, labi na nga minyo ka ug tinuod delikado ug masakpan na sa imong bana, basin unsa pay mabuhat niya ninyo, mapagan pa ang kalinaw sa inyong pamilya.
Papa Joe
