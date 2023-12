Talk to Papa Joe: Gugma o kompetensya?

Dear Papa Joe,

Lisod gyud diay basta matandug ang pride sa?

Ako diay si Eric, nagtrabaho sa usa ka BPO company, 30 years old na ko ug may ka live in pero more lang sa uyab lang mi kay sa bana ug asawa kay mag-iyahay or sharing pa mi sa gastuhan ug abang sa balay. Pero nag-promise nami nga kon ma promote na ko, magpakasal mi kay makaya na gyud nako ang magtukod og pamilya.

Nahungihong na man gud ang nag-ung-ong nako nga promotion pero unsa ba nga estoryaha ang ako mang pares ang na promote ug dinhi nausab ang tanan.

Masuya ko niya ug nahug­no kon ngano siya nga ako man ta ang nag expect.

Karon wala na mi maa­yong tinagdanay kay murag nausab nacsad siya. Tam­bagi ko.

ERIC

Eric,

Una, angay ka malipay sa naabot sa imong pares kay basin deserving sad siya ug grabe ra sad ang believe nimo sa imong kaugalingon. Pwede man unta mabali ang storya nga siya usa ang mo provide kon tinud-anay gyud mo nga ‘nahigugma sa usag usa.

Istoryahi usa na ninyo nga wa sa inyong kasing kasing ang pride, kay kon mao nay basihan nimo, mahu’g nga wa gyud diay ka mahigugma niya kay nahug nga kakompetensya na hi­nuon nimo siya ug ko tinuod sad siya nahigugma nimo mopasalig sad siya na para sa iyang inyong future ang iyang achievements pero tan -aw nimo lahi na, aw pagbuwag nalang mo sa maayong paagi.

Tagai sa ninyo ug space inyong kaugalingon Kay kung kamo gyud kamo gyud.

Papa Joe

( Sa Inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)