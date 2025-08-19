Talk to Papa Joe: Gusto maka-award

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw nimo ug sa tanang followers nimo. Alyasi lang diay ko sa pangalan nga Jun, grade seven nako ron pero dili matago nga na-pressure gyud ko. Sa tinuod lang dili man ko bogo pero dili sad ko ing-ana ka bright. Na-pressure na man gud ko sa akong mga ginikanan kay gusto sad nila nga makapatong og stage ug makadawat og award. Ila ko ikumpara sa akong mga ig-agaw nga flying with honors sukad pa suguro ga grade one hangtod karon. Kaunon na lang gud nako ang mga insulto nila ni papa ug mama diri kanako kay ngano kuno maglisod ko nga kaya man gani sa akong mga ig-agaw. Ambot sad paps ngano dili man gyud ko ma-honor nga maayo man sad akong mga grado, siguro mas bright lang gyud sila.
Pero akong giingnan akong mga ginikanan nga “Sagdi lang kay makita ra na inig kahuman og skwela kinsa gyud ang madiskarte”. Determinado man ko nga pagkabata Papa Joe ug taas sad ko og pangandoy, wala lang gyud ko ma-honor. Unsaon kaha nako no nga makadawat sila si papa ug mama ug unsa ko. Palihug tambagi ko.
JUN
Jun,
Natural ra man gyud na sa tawo nga masuya no ug dili nato malikayan nga mao sad nay nabati nila ni papa ug mama nimo labi na magtan-aw ila paryente o igsuon nga mopatong sa stage para pagsab-it ug medalya. Pero sakto ka, dili ra na maoy sukaranan sa pagkab-ot sa damgo sa usa ka tawo ug ako makapamatuod ana, kay ako mismo wala makahuman og college ug wala sad kasuway nga mahatagan og award sauna pero makaana ko nga depende sa paningkamot ug diskarte sa tawo kay naa man sad koy mga ig-agaw nga honors sad sauna pero dili mi pareho ug naabot karon.
Maintain your grades lang gyud samtang may ikagasto pa imong parents, paninguha lang. Katong ako kay wala lang gyud mi ikagasto atong panahona.
Pero kon mag-ampo ka kanunay, giyahan ka sa Ginuo sa saktong dalan basta magpabilin lang ka kaniya.
Sa mga inspiring na estorya sa atong followers ako na gi-post sa youtube, i-search lang ang Dear Papa Joe stories. Be inspired.
Papa Joe