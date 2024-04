Talk to Papa Joe: Gusto moladlad

Dear Papa Joe,

Mangalyas lang ko ha. Tagua lang ko sa name nga Jemuel, 24 ang edad, taga Cebu ra.

Akong problema kay bahin sa akong pagkatawo.

Usa ko ka mahuyang pero discreet.

Di gyud mahibaw-an kay straight ko sa amo kay polis akong papa.

Mao ni siya akong problema kay hangtod karon wa gyud ko makasulti nila.

Grabe na ko ka pressure nga niabot sa punto nga nibayad na lang ko og amiga to pretend nga uyab nako.

Pero hangtod kanus-a? Mao ni akong problema.

Gipugos na nako akong kaugalingon nga ma laki pero di gyud siya molahutay.

Palihog tambagi ko.

JEMUEL

Jemuel,

Pwede ra gyud maghuwat ka kay walay aso nga makumkum ug mogawas gyud na.

Pwede sad prangkahan nimo para di na ka mag-antos og dugay ug gikan gyud nimo ug dili sa lain.

Di man gyud na ma-expect nato nga malipay sila pwede o pwede dili ug pwede naghuwat lang sila kay nakabantay na na sila, wala lang pahalata.

Which duda ko kabalo nana sila kay way ginikanan nga di kabantay sa lihok sa ilang anak, gawas lang og way paki imo parents nimo.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)