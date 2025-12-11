Talk to Papa Joe: Gusto na mokalas

Dear Papa Joe,
Ako diay si Lando, 40 anyos na ang edad. Duna koy kaipon mga pito na ka tuig. Sa sinugdanan maayo pa ang dagan sa among pagpuyo pero nagkadugay nagkausab na kay kining akong kapuyo may pagkaambisyosa man. Iya itandi among kahimtang sa iyang mga amiga nga maayong pagkabutang. Halos among awayan kay kuwarta pirmi.
Insulto bitaw nako nga matag lihok nako murag sayop permi kay puno pirmi sa pagmahay. Nga sala nako nganong wala siya madato siguro.
Maayo man among pagpuyo gud pero kuwang para niya. Kompleto mi sa gamit, balay, ug sakyanan pero murag nihupas gyud iyang gugma. Ako sa akong bahin ganahan na gyud ko mobiya niya pero maluoy lang ko sa akong anak kay love kaayo nako ug kon magbuwag mi kabalo gyud ko nga di maari nako ang bata. Unsay matambag nimo sa akong sitwasyon?
Lando
Lando,
Mao nay giingon nga di gyud magpermanente tanan apil na ang pagbati. Istoryahi sa siya og maayo kon unsay plano niya kay di ra siguro ikaw lang ang gusto makigbuwag, basin siya pud ug giagi ba lang niya og bikil.
Tinuod luoy ang bata sa ing-ana nga sitwasyon pero mas luoy kon magdako siya sa toxic nga pagpuyo diin iyang makita nga mag-away mo pirmi.
Pwede nga madala niya inyong batasan kay mao nay iyang nadak-an o makaapekto sa iyaha psychologically ug makadaot sa iyang pagdako.
Ampo sa Ginuo dong nga malamdagan mong duha sa nahitabo aron ang bata dili maaapektuhan.
Papa Joe
