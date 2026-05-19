Talk to Papa Joe: Gustong mag-DH sa Hongkong

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw nimo, ako diay si Jenalyn, 23 anyos nga nagpuyo sa Carcar City. Nagdako ko sa pobre nga pamilya pero bisan pa sa kawad-on naningkamot kog eskwela kay duna koy ambisyon sa kinabuhi. Gusto kaayo nakong makahuman ug eskwela labina sa college, nagtrabaho ko ma adlaw ug mo eskwela sa gabii hangtud nga niabot ang pandemic ug igo rako sa first year college.
Nisamot ang kalisod sa kinabuhi tungod sa crisis, wala nako makapadayon ug eskwela kay nagclose naman akong gitrabahoan. Nangaplay kog laing trabaho ug nadawat ko isip waitress sa usa ka restaurant. 9k akong sweldo monthly plus duna pay mga benefits. Nalipay na kaayo ko, pasalamat nakog dako sa Ginoo, pero ngano kaha nga magdungan mag abot ang swerte?
Duna man gud ni offer nako nga mag DH sa Hongkong, akong trabaho magbantay ug tiguwang. Gusto kaayo sa akong pamilya nga i-grab naku ang opportunity pero nagduha-duha ko kay basin mapalpak unya. What if dili nako makaya ang kinabuhi didto, mobalik nasad ko diri nga jobless. Naglibog kaayo ko. Please tambagi ko.
Jenalyn
Dear Jenalyn,
Daghang salamat sa imong pagsalig sa atong column diri sa Superbalita. Ang akong ikatambag nimo nga klaroha una sa nag recommend nimo unsa ka sure and safety imong trabaho sa Hongkong. Legal ba gyud ni? Kinsay mogasto sa pag process sa papeles? Kinsay mo plete nimo? Daghan pakag angay siguradohon para inkaso ug tua kana didto unya dili ka kauyon pwede raman kang mopauli ug dili kaayo sakit sa bulsa kay dili man imong gasto.
Anyway daghan paman kag masudlan nga laing trabaho sa Cebu basta magkugi lang ka. Sa panahon karon nga daghan ang naglisod hasta mga datu ron na problema sa ilang negosyo, kapit sa patalim ang atong buhaton ron, diskarte, way dautan kon mag DH ka sa Hongkong kay daghan man kog kaila didto nga okay raman ilang mga amo, pero mao lagi klaroha sa ug labaw sa tanan pag-ampo sa Ginoo, pangayoa ang iyang guidance nga unta sakto ang imong desisyon.
Papa Joe