Talk to Papa Joe: Gustong makasal

Dear Papa Joe,
Ako diay si Aileen, 30 years old, nga taga Lapu-Lapu City.
Ang akong problema kay kabahin sa akong relasyon sa akong ka-live in.
Lima ka tuig na mi nag-ipon pero hangtod karon kay wa gyud siya’y planong magpakasal mi.
Naa nami duha ka mga anak. Ang iyang rason kay wa pay budget pakasal.
Karon agi og protesta ngadto niya kay nabugnaw akong pagtagad pero di buot pasabot nga wa na ko’y gugma niya.
Nangluod ra ko pero naunsa man hinuon ako na may bati kay nabugnaw daw ko kay naa daw koy lain.
Ako siyang gitug-anan sa rason pero giingnan man nuon ko nga kon tinud-anay daw mi sa among gugma, di kasal ang tubag kay daghan gani daw gikasal pero nagbuwag ra maski unsa ka grande ang kasal.
Pero mao unta na’y gusto nako. Palihug tambagi ko.
AILEEN
Aileen,
Yes, naay punto siya sa pag-ingon nga naa’y gikasal pero nagbuwag gihapon.
Pero naa na’y rason og usa ana mao nga wa gyud na sila mahigugma sa usag-usa.
Pasabta imong ka-live in nga kon love ka niya, naay daghang paagi para makasal mo.
Kay sa Valentine’s Day, daghan baya ang nagpahigayon og libreng kasal o mass wedding, basin wa lang siyay idea.
Basin sunod tuig naa na sab libreng kasal, basin pwede mong mo-avail, ingna siya mas importante ma-bless mo ug sigurado na ka sa imong future kaniya.
Papa Joe
