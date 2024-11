Talk to Papa Joe: Gustong mobuhi

Dear Papa Joe,

Ako diay si Tina, 24 years old ug nagtrabaho isip office clerk sa usa ka dakong kompanya diri sa Cebu. Karon naa koy uyab since high school pa mi ani niya, pero kani siya karon gaskwela pa gihapon.

Dako kaayo mi ug mga damgo sama sa magkapamilya mi. Sulod sa pila ka tuig sa among relasyon wala gyud mi major nga away, selos selos lang both sides.

Ni-promise mi nga og momature na gyud mi ug kami pa gihapon mag inunungay gyud mi ug manganak mi ug lima.

Grabe gyud among promises. Kada gabii moadto gyud siya sa amo malili lang ko nga ok ra. Pero sad to say murag maundang gyud na nako kay lumargahay ko sa Canada ug wa ko masayud ug makabalik ba ko dayon o mobalik ba.

Gusto nako siyang buwagan pero naglibog ko unsaon nako pag-explain niya kay wala man gyud siyay nahibaw-an sa akong paglarga.

Gusto ko nga mobiya diretso pero galibog ko, mao nga tambagi ko.

Tina,

Pagka unfair man sad sa imong buhaton day nga wala man tawon nay sala nimo nga grounded sa pagbuwag. Murag karon man nuon nigawas imong immaturity.

Pwede man gud nimo siya sultihan sa tinuod kay daghan man diha nga niwork ang long distance relationship.

Kon dili ka sigurado nga makabalik ug tinud-anay mo nahigugma pwede man siya moapas nimo labi na ug citizen naka didto.

Naa gyuy mga paagi labi sa high tech sa kalibutan ron pwede ra mo mag video call. Nilungtad man gani tong sauna nga suwat ug telegrama ra.

Basin di gyud na mao ang rason, basin wa na gyud kay gugma niya mao nga nangita na lang ka og excuse.

