Talk to Papa Joe: Gustong nang mokalas

Dear Papa Joe,
Magpatambag diay ko nimo. Itago lang ko sa pangalan nga Ms. C nga taga Cebu City ra. Ang akong problema kay kabahin sa akong live-in partner, naa mi anak duha pero mga bata pa. Kani siya kay bisyoso kaayo ug dili gani magpakabana nga wala mi kaon kay kon makakuwarta, isuyop sad dayon.
Makatrabaho gani ni siya, dali ra sad moundang kay pul-anon. Naa mi silingan nga laki nga naluoy namo ug mao pa gani mosuporta sa kaon sa akong mga anak ug wala madugay nagkarelasyon mi.
Ingon siya pabiyaan namo akong kapuyo ug dawaton mi niya sa akong mga anak. Nahigugma na ko aning lakiha pero dili ko ganahan mobiya sa akong kapuyo kay basin pangitaon siya sa among mga anak. Mao ni ang akong suliran karon ug palihug tambagi ko unsay akong buhaton.
MISS C
Ms. C,
Kon ako pa nimo, ayaw lang sa sulod ug laing problema kay dili nimo masulbad ang problema ug laing problema.
Seguro sa wala pa ka makigtipon sa imong kapuyo kay nakaila na ka niya nga usa siya ka bisyuso.
Sulbara sa na inyong isyu kay kanang mga reklamo nimo kay mahulog ra na nga excuse nimo pagtabon sa imong pakigrelasyon ug lain.
Karon, kon magkasinabot mo nga magbuwag ug unsaon ninyo pagpamaagi sa inyong mga anak, anha pa ka mobuhat og move unsay sunod. Pero mas maayo nga mo-focus lang sa ka sa mga bata.
Kon mabilin nimo sa imong mga ginikanan ug mangita ka og trabaho, mas maayo.
Kay kanang bag-o nimo, maski moingon na siya dawat niya imong mga anak, ang pangutana kon kaya ba niya mangamahan ug sa umaabot niyang responsibilidad isip amahan sa imong mga anak. Hunahunaa sa pag-ayo para dili ka mosamot kalibog.
Papa Joe
(Sa inyong mga tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)