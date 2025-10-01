Talk to Papa Joe: Gustong unayon

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko sa pangalan nga Jane, taga Talisay, Cebu.
Naa koy kagahapon nga lisod kaayo kalimtan hangtod karon everytime nga mag-inusara ko motulo na lang og kalit akong luha tungod kay gisuwayan ko og hilabot sa akong kaugalingon nga amahan. Sakit kaayo para nako kay hangtod kapila ko nya gibalikbalik og suway og hilabot pero wala gyud ko nagpadala. Lisod kaayo kay dili ko makaako og sulti sa akong pamilya sa nahitabo nako kay basin dili sila motuo nako kay ang among amahan buotan kaayo sa ilang pagtan-aw.
Maong aron ko makabuhi sa amoa, nagminyo ko og lalaki nga usa pa mi kabuwan nga nag-uyab aron lang gyud malayo ko sa amoang balay.
Actually, I was 16 years old sa akong pagminyo sa lalaki nga abi sad nako siya ang niluwas nako. Okay pa man sa una namo nga mga years pero nagkadugay mi, nausab siya. Nagkaanak mi og only one girl, nisamot siya karon nga nagkadugay mi permi na lang ko niya nga singkahan usahay dapatan pa ko niya pero naa say time nga buotan kaayo siya nako. Ambot wa na ko kasabot sa akong kinabuhi karon. Wa na ko kasabot kon sakto ba nga nikuyog ko ani nga lalaki para lang makalakaw na ko sa amoa ug aron dili na ko manyakon sa akong amahan or karma ba ni nako kay ako ra siyang gigamit aron malayo ko. Pero nagkadugay mi nakat-unan man nako siya nga i-love pero pud lagi, siya sad ang nausab.
Jane
Jane,
Una, ari ta sa problema nimo sa imong amahan, angay unta to nimo gitug-an sa imong inahan o sa awtoridad.
Lahi ang buotan ug ang pagkamanyak. Buotan siya ug batasan sa lain pero namanyak iyang batasan diha nimo.
Lisod na man gud tuhuan karon nga nagminyo na ka labi na nga wa gyuy nahitabo ninyo. Gisuwayan ra ka, pwedeng tumo-tumo ra nimo para ma-justify nimo imong pagminyo og sayo nga menor de edad ka pa.
Pwede sad gyud sultihan nimo imong mama kabahin niana, basin naa pa kay igsuong babaye, simbako.
Diri sa imong kapuyo kay tan-aw ko wala pa mo makasal kay 16 ka dihang niuban ka niya.
Naa pa mo sa period of adjustment, resulta na sa dili pa gyud andam magminyo, dili na karma.
Pag-heart to heart talk mo, panimba mo labi na og maayo iyang mood. Sangpit kanunay sa Ginuo.
Papa Joe
