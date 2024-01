Talk to Papa Joe: Hadlok mausban

Dear Papa Joe,

Mangayo unta ko sa imong idea about sa akong sitwasyon. Ako diay si Joy, 30 years old, dalaga ug wa na makauyab mga 5 years na kay na brokenhearted ko ug mahadlok ko nga magka relasyon kay basin sakitan na sad ko.

Okay ra man sad ang akong sitwasyon hangtod nga naka-chat ko og manghod pa nako og lima ka tuig. Wa nako seryusoha pero kon magkuyog mi, mura mi og uyab. Pero way nahitabo namo ha? Kutob ra sa gakos gakos ug hawok hawok. Gusto na gyud niya nga sugton nako pero okay ra nako nga walay label kay mahadlok lagi ko masakitan. Palihog tambagi ko.

JOY

Joy,

Hangtod kanus-a ka nga mag ing ana? Di baya pasibug atong edad. Basin mopadong ka sa pagka dalaga’ng guwang o kon padugaydugay ka, basin maglisud na hinuon ka maka anak. Kon nasakitan ka, wa mag-ingon nga tanan na lang mauyab nimo, mopasakit nimo.

Hinuon, imong sabton nga pwede nimo kat-unan ang paghitabo nga di na mausab pa. Pero sa giingon nimo nga manghod nimo siya, naa may giingon nga age doesn’t matter. Pero red flag na siya nga basin molikoy siya puhon kay bata ra ug mausik sad ang imong oras ug gugma. Trust your instinct.

PAPA JOE