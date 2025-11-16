Talk to Papa Joe: Hadlok sa baha

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga, Mira, 45 anyos ug naay pamilya. Ang akong igsuon naa nagpuyo sa gawas sa nasod, naa ni siya’y balay nga gipaabangan pero apil sa nabahaan. Mao ang nag-abang niini kay nihawa na og di na mobalik.
Mao nga ni-suggest lang siya nga kami na lang mopuyo kay anugon og di puy-an kay gisuway ni niya paahente og baligya, wa man sa’y mosukol kay hadlok mabahaan na sab.
Ako giingnan ako bana ug mga anak ani pero sila sab mahadlok. Anugon baya kay ingon akong igsuon, di na siya mangilabot basta kon mobisita siya, makapuyo siya. Pero hadlok man akong bana oi, unsaon man ko ni. Tambagi ko unsa’y saktong buhaton.
MIRA
Mira,
Kon ako lang imo pasultihon, dawata oi grasya na kana. Kon hadlok mo sa baha, di lang kay kamo ra, daghan mo ug di mo pasagdahan sa ahensiya sa gobiyerno ana kay katong nahitabo, di to sila gusto mausab kay madaot gyud sila.
Mangita na kana sila og mga pamaagi kay nakatutok na ang mga tawo nila. Puwede man sad padayon mo og abang unya hinayhinay lang mobalhin didto kanang makakita namo ug aksyunan na sa LGU ug kamo mismo magplano unsay buhaton if ever naay baha.
Pero make sure nga naa mo’y kasulatan ni ate nimo o manghod ba. Kay basin ma-OK na unya bawion na nuon.
Sa tinuod lang, kon ato na gyung oras wa na tay mahimo maski naa pa ta sa pinaka-safe nga lugar. Ampo lang ta kanunay sa Ginuo.
Papa Joe
