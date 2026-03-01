Talk to Papa Joe: Hakog nga kaliwat

Dear Papa Joe,
Nag-problema gyud ko kay akong mga ig-agaw bitaw kay mo-take advantage sa among lugar.
Ako si Faye, 18 years old. Kabalo ko bata pa ko aning problemaha.
Ako ang kamanghuran sa tanang mga ig-agaw unya kami na lang ni Mama ang nahabilin sa among gipuy-an which is common ning balaya kay kabilin pa ni sa akong Lolo.
Pero wa pa gani ni mabahin sa mga igsuon, nagpatuyang man hinuon ni sila og tukod.
Karon kay nasakit man ang igsuon ni Papa nga bintahuso human pa gyud sa panaglalis nila ni Mama kay mura’g kuwang na lang bitaw pahawaon mi.
Sus kay gipanabi man na nga gipabarang daw namo sila ug sila tanan gikontrahan mi. Ganahan man sab mi mohawa pero asa man sab mi padong? Palihug tambagi ko.
FAYE
Faye,
Una, kon toxic na gyud ang sitwasyon diha, dangop og barangay ug ipabarangay sila.
Kon kasado sila Mama nimo, ikaw isip anak nga legit ikaw ang mosalo sa bahin ni Papa nimo.
Di sa ingon nga patay na siya, wa na lang sad mo. Kon mahimo, ikonsulta og abogado.
Di man nato malikayan nga naa gyud tay kaliwat nga mga garapal sad, mamintaha.
Pero kon di mo ganahan og samok ug kon pwede ba mo makabalhin asa mo nga probinsya, basin pwede adto na lang sa mo temporarily para di mo ma-stress.
Papa Joe
