Talk to Papa Joe: Hambuger ug ang suyaon

Dear Papa Joe,
Naa koy amiga ba nga wa ko kasabot. By the way, ako diay si Maricar, naa koy suod nga amiga sa una ug kadugo pa nako.
Naglagyo mi kay nangaminyo mi. Karon naa koy anak nga naa sa gawas nag-work, padalhan ko og picture o video unya akong i-share sa Facebook ug butangan nako og binuang nga caption ba nga murag ako ang naa didto.
Karon ni comment siya, niana siya nga basta makagawas sa nasod kay mahambogera. Ako lang giisip nga joke ug nitubag ko nga tagsa ra man ko manghambog.
Nasuko bitaw siya kay hambogera gyud kuno ko. So meaning? Dili joke iyaha, kon di tinud-anay gyud. Unya mo-reply unta ko, sus di na ko ka reply kay gi-block man nuon ko.
Ngano’ng naa may mga tawo nga ing-ana oi, di kadawat og binuang maski sa post lang nga wa man ta siya’y labot sa video. Tambagi ko.
MARICAR
Maricar,
Mao nay pait kay ikaw tan-aw niya hamburgera pero siya mahulog sad nga suyaon.
Ako pa nimo sagdahi na siya, ipha ang mga tawo nga makasabot nimo ug ang mga tawo nga nanghilabot nimo.
Kon daghang nanghilabot nimo, kana siguro naa na gyu’y something sa imong mga post. Pero basin sa iyang word nga gisulti nga hamburgera ka, maka-ingon ko nga may kasuya siya nimo.
Ayaw na lang kapuya imong utok anang mga isyu nga sama ana. Hunahunaa nga gigrasyahan ka sa Ginuo, meaning no need nga mo-level pa ka sa tawo nga nibira nimo kon di sad siya kamao mosabot sa tinuod nimong pagkatawo ug purpose sa pag post post nimo.
Usahay ang social media makatabang ug makadaut sad. Know your limits.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)