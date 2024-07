Talk to Papa Joe: Han-ukan

Dear Papa Joe,

Ambot ba naka-exper­ience ba ang uban ani. Minyo ko su’d na sa lima ka tuig ug may duha ka gagmay nga mga anak. Ako diay si Mark.

Wa man koy bati gyud nga ikasulti sa akong asawa. Pero mao ra ni akong mabantayan nga kon ting sweldo, happy kaayo siya.

Wa siya nako did-i nga mamalit kon unsay gusto niya, bisan alang nako wa na gani ko mamalit.

Hinuon palitan man sad ko niya og mga sinina. Pero kon mahurot na gani, magsugod sugod nasad ni siya og kalagot nako.

Kon naay mga nausab, naguba o anything nga nega­tibo para niya kay ako ang pasinganlan o han-ukan sa iyang kasuko.

Usahay makaingon ko nga gigamit ra man siguro ko ani niya to provide.

Ma-depress na lang ko kay di na ko ka feel sa iyang love. Tambagi ko.

MARK

Mark,

Murag ubay-ubay ang mga babaye nga ing-ana.

So, ubay ubay sad nga mga lalaki ang naka-feel og sama sa imong na-feel karon. Di ko mo-blame nimo pero as long as gauban pa mo ron, okay pa na kay basin nainsulto lang ka.

Basin busy lang ang i­mong wife mao nabur­yong labi na sa mga asawa nga wa maanad og trabaho.

Ayaw na lang na panumbalinga o hatagan nimo og gibug-aton kay naay mga bata nga maapektuhan kon madala mo sa emosyon.

Pangita mo og laing diversion nga malingaw mong duha and the best kay pag-ampo sa labaw nga makagagahum, Bro.

Papa Joe

