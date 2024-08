Talk to Papa Joe: Hangol og karne

Dear Papa Joe,

Ako diay si Mildred, minyo may mga anak. Sa wala pa mi nakasal sa akong bana nasayud na gyud ko nga palakero ni siya ug kapila na nako buwagi pero di gyud mosugot. Madani ra sad ko kay sa tinuod lang love man nako ni siya.

Karon lang bag-o nasakpan nako siya nga nagka relasyon sa ilang sekretarya sa ilang kompaniya kay gwapa man. Di man sad ko maka ingon nga di ko gwapa pero dukirok lang gyud ni akong bana. Hangol og karne. Ako siya giingnan nga undang diha balhin og laing trabaho pero di siya moundang kay lisod kuno mangita og trabaho.

Sa kapungot nako, Paps, nanimawos ko ug karon naka relasyon sad nako akong kauban sa trabaho ug mao ni akong problema ron kay love nako silang duha. Ang akong kabit di sad gusto magkabuwag mi kay kon buhaton daw nako motug-an siya sa akong bana ug sa among work. Tago man gud among relasyon. Tambagi ko.

MILDRED

Mildred,

Di gyud na pwede masulbad ang sayop sa usa ka sayop ug sa tinuod lang ang pinaka luoy ana inyong gibuhat mao ang inyong mga anak nga pwede maapiktuhan sa inyong binuhatan, labi na sa ilang pagdako.

Gawas niana, ang inyong matag usa ka pamilya pwede maoy maapektuhan sa kauwaw sa inyong dungog ug kon magkabulyasyo mo. Nasayud naman ka nga ing ana imong bana, pagsugod pa lang naka red flag na unta ka. Pwede man unta nga gi settle nimo sa legal way.

Kon nahadlok imong bana mawad-an og trabaho, imo ta to gisumbong sa trabahuan sa immoral nilang binuhatan kay bawal man gyud na labi na nga minyo. Samtang may oras pa, Day, hunahunaa pag ayo, ikaw ray mag-suffer anang binuhatan nimo both emotionally and spiritually.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail com )