Talk to Papa Joe: Hayop sa dalan

Dear Papa Joe,
Tagu-a lang ko sa ngan nga Agnes hingkud ang panuigon. ang akong problema kay among silingan sa subdivision nga nasuko nako kay nireklamo sa among asosasyon kabahin sa mga iro sa kadalan nga gawas nga wa mi kaila ug mamaak ba o dili, magpataka lang sad ug bilin sa hugaw. Nasuko siya kay gipadakop man ang mga iro sa city pound unya naapil daw iyang pinakaon nga iro kay luoy lagi kuno. Pero wa man mi mag puntarya niya kay ang mga iro man nga binuhi-an, unya karon iya mi pakonsensyahon ug hinaot pa nga malipay nami nga gihipos na ang mga iro. Unya kung simbako makapaak kay di man tanang iro sigurado'ng buotan, kay daghang mga bata mangagi padong sa eskwelahan, maka tudlo ug makapaningil kaha mi sa tag-iya? Unsa kaha og di madutlan ug injection kay naa bayay nahitabo, maski na injectionan sa anti-rabies naa gihapon. Wa man mi problema sa hayop kay di mana nila sala, unta as pet owner, responsable ta ug kon molawog lang ta, ato nalang gyung adapon di kay buhi-an ra. Palihug tambagi ko.
AGNES
Agnes,
Kumon na gyud na nga problem ing-ana ug di nimo malikayan gyud nga naa say mo against sa imong sugyot. Usahay sa ulahi naman sad kasagaran mo uyon ang uban ug naa nay mahitabo. Kung simbako makapaak ang saag nga mga hayop, kinsay manubag, ang kuyaw gyud tinuod ug may rubbies kay delikadao. medyo ok man ta to ug hiniktan o tinangkal nga iro kay maka ingon ta medyo safe.
Tinuod luoy ang mga hayop mao nga ang angay unta silotan kay ang mga tag-iya niini. Hinuon makasabot man ta nga masakitan sila pero angay usab unta sabton nga di angay isalikway ang balaud kay kung magsige nalang ta ug sabot sa gamay nga tulobagon basin maanad na noon ta. Sagdahi ra na mamatay ra na nga isyu. kung sa content pana kay viral pana ron, mawala ra na.
Papa Joe