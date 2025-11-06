Talk to Papa Joe: Hinagad

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Nestor. Akong problema kay akong asawa nga grabe man kaayo mo-entertain og mga tawo. Grabe kaayo makig-istorya maski sa mga lalaki. Sa mga lalaki diha ko maguol kay usahay maabtan nako siya makig-istorya sa iyang suod nga mga barkada ug magtagay pa gyud. Tungod ani kay di na nuon ko mahimutang sa trabaho ug usahay mosayo na lang ko og uli kay gaduda na ko nga naa siyay kabembang. Grabe na kaayo ko kaseloso pero deep inside ra kay di ko kasulti niya kay buotan baya siya pagkababaye, pero mao lagi na kusog kaayo mo-entertain og laki. Palihug tambagi ko.
Nestor
Nestor,
Ayaw tagui imong gibati. Tug-ani siya nga mao na imong na-feel kay di baya sad normal nga naay laki sa inyo permi nga minyo na man mo.
Butang ta lang makasalig ka sa imong asawa, pero makasalig ba ka sa iyang mga amigo? Lisod na kay ang tentasyon naa ra sa palibot. Usa pa, unsay ikasulti sa mga tawo sa inyo? Mahulog og masumsoman na nuon siya.
Laki baya ka. Naa bayay mga laki nga maski way nahitabo mangangkon nga naay nahitabo para ingnon ngilngig. Prankahi siya og tarong o magpatabang mo sa inyong mga ginikanan nga makagiya ninyo og tarong. Unya panimba mo, isuroy siya para malingaw siya. Basin naburyong sad siya, labi na seguro kay barkadista siya sauna. Again storya lang gyud mo, heart to heart.
Papa Joe
