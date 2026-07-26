Talk to Papa Joe: I-uli?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Mirasol, 20 kapin na ang edad ug may kaipon. Gusto unta ko patambag sa akong problema. Naa mi usa ka anak sa akong kaipon. Kani akong kaipon naa nay daan anak nga usa, tapos magkita sila sa iya kaipon sa una. Permi pa nako masakpan na mag-chat-chat ug sweet. Unsa man ako angay buhaton ani... ako iuli? Permi na sad siya mangitag away. Palihug tambagi ko.
Mirasol
Dear Mirasol,
Ang imong problema kay dili lang tungod sa chat. Ang tinuod nga problema mao ang paglapas sa pagsalig. Kon sige nimo siyang masakpan nga nag-chat ug sweet sa iyang kanhi kaipon bisan naa na moy relasyon, normal lang nga masakitan ka ug mawala ang imong pagsalig. Sa dili pa nimo hunahunaon ang pag-uli, sulayi una ang malinawon ug seryusong panag-istorya. Isulti kaniya nga dili na kini mahimong normal ug dili ka angay pasakitan sa iyang gibuhat. Pangutan-a siya kon unsa gyud ang iyang gusto-- ang inyong pamilya ba o ang iyang kanhing relasyon. Kon tinuod siyang nagmahay, kinahanglan makita kini sa iyang binuhatan, dili lang sa iyang mga pulong. Kinahanglan niyang putlon ang dili angay nga komunikasyon sa iyang ex ug paningkamutan nga mahibalik ang imong pagsalig. Apan kon padayon gihapon ang iyang pag-chat, sige'g pangitag away, ug wala siyay tinguha nga mausab, hunahunaa usab ang imong kaugalingong dignidad ug ang kaugmaon sa inyong anak. Ang tinuod nga gugma dili magpabilin sa relasyon nga puno sa paglimbong ug walay respeto.
Ayaw pagdali ug desisyon tungod sa kasuko. Apan ayaw usab dawata nga mahimong batasan ang iyang sayop. Ang usa ka maayong kapikas dili lang faithful kon makita, kon dili faithful bisan wala’y nagtan-aw. I-ampo ang inyong relasyon ug pangayo og giya sa Ginoo. Kon dili gyud siya andam nga usbon ang iyang batasan, ayaw kahadlok pagpili sa kalinaw sa imong kaugalingon ug sa imong anak.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)