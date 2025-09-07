Talk to Papa Joe: Ikug

Dear Papa Joe,
Magpatambag unta ko nimo, ako diay si Rey, 29 anyos ug ulitawo. Usa ko ka motorcycle taxi rider, di lang nako iklaro.
Naa koy nasuki nga customer. Kay ganahan kuno siya nako kay limpyado hasta helmet walay baho.
Personal niya gipangayo akong cellphone number ug messenger kung ok na. Taud taud na gyud nako ni siya kuhaon sa iyang condominium hangtud nga na-fall man hinuon ko niya, pero wa ko pahalata kay madaot atong negosyo ana.
Apan nagpangutana ko niya kay nasuod lagi, ako siya gipangutana ug naa ba siyay boyfriend, nganong di man siya kuhaon nga kuyaw baya kung siya ra ug di ko kakuha niya.
Nikatawa siya nga way makabinuang niya kay kulatahon gyud niya kay may kusog pa siya sa karaang pagkatawo niya kay kanhi siya lake kay hangtod karon may "ikog" pa siya.
Nangatawa mi pero deep inside nasakitan ko kay na love nako siya pero may "ikog" diay. Putlon ko nalang ba akong pag suki niya? Tambagi ko.
REY
Rey,
Ikaw ray gasulti nga maka guba sa negosyo, naa ra na nimo unsaon nimo ug control imong pagbati.
In the first place trabaho lang. Maski babaye pa siya tinuod, remember inyo relasyon trabaho lang.
Mangita ka og higayon mopadayag sa saktong oras ug saktong lugar. Pero karon kabalo ka may ikog siya, naa ra gyud na nimo kay di man sad mo matter tanan sa pisikal ang gugma.
Timan-i sad nga di sa ingon nakagusto siya nimo isip suki ug maski ingon ana siya kay nakagusto sad siya nimo as hinigugma. Pero di ta kasulti nga ingon ana sad kay wa sad ta masayod kung na-develop siya diha nimo.
Pero ako lang masulti nimo nga if ever dayunon nimo likayi nga makapasakit ka sa iyang pagbati. Make sure maka-depensa ka sa mapanghusgang mga tawo.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)