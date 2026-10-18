Talk to Papa Joe: Iluom ko ba kini?

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw kanimo. Itago lang ko sa ngalan nga Renz. Taga Carcar diay ko, unta mapansin ni nimo akoang message. Naa koy problema sa akong inahan nga nanarbaho sa layo. Gabinuang siya sa layo, naay laing lalaki unya wala pa man sila nagbuwag sa akong Papa. Ako mismo kahibaw sa ilang gibuhat, gaunsa sila hapit pa siya nabuntis. Unsay angay buhaton nako ani Papa Joe? Angay ba makahibaw akong mga igsuon ug amahan? Kuyawan sad ko mosulti, kay siyempre dili unya sila kadawat. Unya si Mama dili sab kadawat, basin maghikog, di ko ganahan. Unsaon man ni Papa Joe? Iluom na lang ko ni sa tago? Kay sa pagkakaron, trauma pa kaayo akong hunahuna gud, galibog ko.
Renz,
Ayaw pas-anang tanan nga problema nga ikaw ra usa. Hinumdomi, anak, nga dili ikaw ang hinungdan sa gibuhat sa imong mama ug dili pud ikaw ang responsable sa pag-ayo sa problema sa ilang kaminyuon. Ayaw pagdali og sulti sa imong papa ug mga igsoon samtang init pa kaayo imong gibati. Pahuway sa, hunahunaa og tarong ang imong sunod nga lakang, ug pangitaa ang usa ka kasaligan nga tawo nga makapaminaw nimo, sama aning gibuhat nimo karon. Mahitungod sa imong mama, mas maayo nga makigistorya ka niya nga kamo ra, kalmado ug walay pag-conclude dayon aron madungog nimo ang iyang bahin sa istorya. Pero kon tinuod man gani ang imong nahibaw-an, dili pud nimo obligasyon nga tabunan ang tanan hangtod kanus-a. Ug kon nahadlok ka nga basin maghikog imong mama, ayaw pasagdi nga ikaw ra ang magdala ana nga kabalaka. Pangayo og tabang sa kasaligan nga paryente o propesyunal. Dili nimo kinahanglan nga mag-inusara sa pag-atubang niini. Hinumdomi, Renz, ang kamatuoran mahimong sakit dawaton, pero dili nimo kinahanglan nga sulbaron ang tanan karong adlawa. Protektahi usab ang imong kaugalingong kalinaw sa hunahuna. Anak ka nga nasakitan, dili ikaw ang maka-decide para sa imong mga ginikanan. Ampo, pag-amping, ug ayaw kalimot nga naa kay katungod nga mangayo og tabang.