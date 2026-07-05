Talk to Papa Joe: Imbis malipay

Dear Papa Joe,
Ngano kaha nga naay mga tawo nga imbes malipay sa naabot sa tawo, mag-ampo man hinuon og kapakyasan?
Ako diay si Densio, usa ko ka security guard. Kani akong mga igsuon, medyo maayo og trabaho. Tinuod bugoybugoy ko sa una pero mausab man gyud ang taw ba. Karon kay layo akong trabahuan, nisuway ko og apply pag-utang og motor, kaya ra man gyud kay di man mahalon nga motor, China-China lang gud. Sus imbes malipay akong mga igsuon kay bati man ang istorya akong nadungog kay keso ambisyuso daw ko og hambugero, pabilib. Layo ra’y tuig maimbargo kuno, mas giuna daw nako ang kapritsu kay sa tabangan nako akong pamilya. Motabang man ko pero walay mahabilin para ako kay hutdon man og huwam nga wala’y ilis-ilis.
Mao na akong problema ron koy inig abot nako sa amo, ingnon dayon ko nga, niabot nang datu ay. Sakit kaayo kay hasta akong ginikanan murag na brainwash nila. Palihug tambagi ko unsay buhaton.
DENSIO
Densio,
Di malikayan maski kadugo mo hunahuna og bati kanato. Normal lang na siguro sa ato. Matod pa sa tawag ana karon "toxic mentality."
Kabalo man sila nga maglisod na sila og pamarayeg nimo kay magpugong na man ka sa imong kwarta kay naa man kay datahan. Kon ako pa nimo, ayaw na lang na dibdiba, tabang lang kon asa kutob nimo kaya hilabi na sa imong mga ginikanan.
Kana ilang gisulti nahulog ra na og bali kay sila wa may kaisog maninguha kumpara nimo nga nagbugoybugoy.
Makasabot ra na sila nimo kadugayan o sa saktong oras, i-ampo lang na sila. Importante nakat-on naka ug paningkamot nga ipakita nila nga sayop sila sa ilang pagtuo nimo.
Wa gyud na sila magtuo nga matarong ka siguro.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)