Talk to Papa Joe: Inahan

Dear Papa Joe,
Mangalyas lang ko ug Marian, 30 na ang edad, kasado ug may duha ka anak.
Kining akong bana mura bitaw og way damgo ug sige lang og pundo sa balay ug sige'g duwa sa cellphone.
Hangtod nga nag-away mi ug iya kong gipalayas ug nilayas sad ko bilin ang mga bata kay wa na man sad koy mga ginikanan nga akong kaulian kay broken family man mi.
Nisulod ko og katabang ug sulod sa tulo ka tuig wa na gyud ko makigkita nila, karon kay tawo ra man, wa malikayi nakarelasyon ko ug nagtipon na mi karon ug duna koy anak ani akong ka relasyon ug nahibaw-an sa akong bana mao nga samot wa ko magpakita nila.
Karon gusto nakong bisitahon akong mga anak, unsaon man nako? Tambagi ko.
MARIAN
Marian,
Kon gustohon nimo, dakong pwede man gyud kay ikaw may inahan nianang mga bataa, pero angay ka masayod nga pwede ka masulod sa bung-aw ana nga maoy makapapriso nimo kon ikiha mo sa imong bana kay may ebidensya na man, nanganak ka sa laing laki.
Gawas lang og madawat na sa imong bana nga wa na moy hilabtanay pero di lang mo kapakasal sa inyong mga isig hinigugma kon naa man sad siyay iya.
Pwede siguro mag-abot sa mo sa barangay para masabutan na ninyong duha.
Hunahunaa lang gyud ninyo ang kaayuhan sa inyong mga anak.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)