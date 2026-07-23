Talk to Papa Joe: Inahan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Nanay Ber, 70 na kapin ang edad. Magpatambag unta ko kay nahiubos ko sa akong anak, nalain siya nako. Pinangga kaayo nako ni akong anak, hinatagan sa gusto sa bata pa, pero nausab siya sukad nakig-live-in sa iyang uyab. Nag-eskwela pa ni siya og college dihang nakapamabdos ug na-shock na lang ko dihang gidala niya ang babaye sa amo. Dako pa unta ko og damgo para niya kay wala na man ni siyay papa nga unta mahaw-as mi sa kalisod. Wa ko magdahom nga gitigom ra diay niya ang iyang kapungot ug dihang nakatrabaho ni namahawa sila sa amo. Kabalo ko nga suko kaayo ni sila nako kay wa man gyud ko makadawat sa iyang naasawa ug tuod man karon nag-inusara na lang ko. Kon mangayo ko ug kuwarta di man sad mohatag, mangayo na lang ko ug pagkaon pero mapuno sad ko sa yawyaw, maypa among mga silingan kay motabang pa. Unsa may buhaton ko para mauli among relasyon?
NAY BER
Nay Ber,
Basin nasakitan imong anak kay dili nimo madawat iyang kapikas. Dili kini pasabot nga wala na moy gugma sa usa'g-usa. Usahay, ang gugma natabunan lang sa garbo. Sulayi siya'g istorya, ingna, “Anak, pasayloa ko kon adunay mga butang nga nakapasakit nimo. Gimingaw ko nimo ug sa akong apo. Gusto lang nako nga maayo na sab ang atong relasyon.”
PAPA JOE