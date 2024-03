Talk to Papa Joe: Indigay

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa ngan nga Rommel, 28 anyos na ang edad, ulitawo. Kining akong problema di ni mahitungod sa gugma, kon di sa trabaho.

Usa ko ka ahente sa mga sakyanan pero di gud kanang mga brand new. Mga second hand maoy ako o among gipang deal. Karon kining akong kauban nga senyor pa nako mura siya og na-intimidate nako bisan dugay na kaayo siya. Iya pa ko nga ingnon nga sa akong hitsura wa daw koy alamag sa pagpamaligya kay kuwang na lang isulti niya nako nga wa sa akong hitsura akong dagway kay murag promdi ang dating. Iya ko’ng permi ingnon o ipanabi nga sipsip ko mao ni tyaga ang among dealer nako. Pero ang tinuod naningkamot ko ug gitabangan sa among dealer kay maluoy siya nako.

Bisan ing ani akong hitsura pero kugihan ko mao daghan ko og nabaligya’ng unit. Karon iya kong gibahadbaharan kay gitangtang siya sa dealer kay nanikas man. Inig kahalin sa sakyanan kuhaan og jack o ilisan ang stereo ug uban pa. Unsa may buhaton nako ani? Tambagi ko.

ROMMEL

Rommel,

Naa ra bay mga tawo nga kitid og utok ug di kadawat og kaparutan o sayop kay gatuo na nga sakto. Kon hulga na gani ang hisgutan, ipa blotter dayon na ug magpatabang ka sa imong amo nga mapatawag na ninyo sa barangay nang tawhana para tubagon niya sa balaod ang iyang pagpanghulga.

Siguro na man sad kabalo ang imong amo asa na nagpuyo sa kadugay na ana niya diha, di ba? Bisan gulat ra na iyaha, mas maayo makasiguro ka kay di lagi nato matag-an ang dagan sa utok sa tawo.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)