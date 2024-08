Talk to Papa Joe: Itom man ta

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko sa ngalan nga Romel, taga Talisay. Naa na koy live in partner pero wa pay anak. Karon sa akong work naa koy partner sa usa ka convenience store, minyo ug may anak.

Ako hilig gyud ko og puti nga babaye kay puti man akong ka live in. Pero wa ko magdahum nga ma develop ko sa usa ka itom nga babaye. Sa kalit lang niturok akong pagbati niya nga ganahan gyud ko sa akong work. Sayo na gud ko moadto para inig abot niya masugat nako siya sa akong panan-aw.

Tagsa ra man sad siya ihatod sa iyang bana ug kon ihatod man gani makita ra sad nako ug mao to di nako malikayan nga maka-express ko niya sama sa touching touching ug wa man sad siya nibalibad o kasuko. Na-inlove nako niya pero galibug ko kon ako ba siyang sultihan. Palihog tambagi ko.

ROMEL

Romel,

Di man gyud nato sad malikayan nga ma develop ka o hasta siya since kamo permi magkuyog. Pero angay nimo sabton nga minyo siya, so meaning kasado siya kay nasayud man ka sa kalahian sa live in ug minyo. Daghan pwede mahitabo. Ayaw na lang padayona kay basin mapagan pa ang imong trabaho anang kalakiha ug siya sad matangtang sa trabaho. Dili baya tawon sayon pagpangita og trabaho.

Iskandalo kon magkarelas­yon mo ug masakpan. Ang problema lagi kon bati ang mabuhat sa bana hinuon mao nga samtang sayo paglikay na.

PAPA JOE