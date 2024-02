Talk to Papa Joe: Kadugo

Dear Papa Joe,

Just Call me Bogart, 50, technically single pero may ka live in. Ako, Paps, member ko sa LGBTQ. Tomboy ko since birth. Ang akong problema kay kabahin sa akong pamilya ug mga kadugo. Naa koy ka relasyon sulod na sa napulo ka tuig ug angkan siya. Dose anyos na mi sa akong pares.

Ang akong mga kadugo way gusto niya ug gusto nila buwagan nako kay gigamit ra daw ko kay para naay mobuhi sa iyang anak. Biyaan ra daw ko inig kahuman sa iyang gusto, pero di man na ang akong nakita. Nagminahalay mi ug gidawat sad ko sa iyang pamilya ug gitahod sa iyang anak nga mag daddy gani nako. Unsa may buhaton ko nga matod pa sa akong pamilya hayahay kunong laing tawo kay nakapahimu’s sa akong kwarta. Tambagi ko.

BOGART

Bogart,

Kon ang babaye wa pay gugma nimo ug gamiton lang ka , huwaton pa ba diay niya iyang kalipay maka graduate pa iyang anak? Kanang maka pahimu’s nimo? Kon may plano na ang babaye nga mangita og lain, kato siguro nga bata-bata pa siya kay basin duolduol na mo og edad. Kon nangita siya og lalaki nga mobuhi nila nga labaw nimo ug wa na kay gamit, maorag lisod kay ang mga lalaki nga may edad na mangita sad na og batan-on.

Kasuya akong nakita nga ugat sa ilang gipanulti nimo ug kana tungod sa kwarta nga imong kinitaan nga lahi ang nag enjoy. Pero bisan di na nimo kadugo, wa mag-ingon nga di nimo pamilya. Matod pa nga mas makakita ka pa og kadugo diha sa laing tawo kay sa imong kaugaligong kadugo. Kon malipayon ka, go ahead.

PAPA JOE

( sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)