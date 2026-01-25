Talk to Papa Joe: Kalipay ni Papa

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Lera, taga Cebu ko. Naproblema ko sa akong amahan nga usa ka senior citizen na. Namatay na man gud among mama mga two years na kapin.
Karon kay naka-relasyon man ni siya og batan-on nga halos ka edad ra nako ug hilasan kaayo mi kay sweet kaayo sila. Mura gyud ug teenager si Papa.
Nausab na sad iyang dinamitan kay pangbatan-on kaayo ba unya lainan man mi mag tan-aw kay naanad baya mi niya nga formal kaayo manamit.
Among buyagon kay mokatawa ra ni ug ingnon ra mi og naunsa ba daw mi, wa ba daw siya’y katungod malipay.
In fairness, buotan man ang babaye pero mura’g di mi kadawat ba kay siyempre magselos mi para kang mama. Karon nisulti si papa namo nga gusto niyang pakaslan ang babaye pero nibalibad mi.
Karon kay nagsige na lang siya og mukmok sa kwarto ug di na kaayo makig-istorya namo. Unsa may imong tambag ani Paps. Salamat.
LERA
Lera,
Makasabot ta sa inyong side ug makasabot sad ta sa side ni papa ninyo kay tawo lang siya ug naay kalipay nga gipangita nga di ninyo mahatag.
Kon tan-aw ninyo maayo ra ang babaye, nganong di man ninyo hatagan og higayon malipay ang inyong amahan.
Sa gibuhat sa papa ninyo, klaro kaayo nga nangluod siya ug basin pa hinuon og masakit na siya ug simbako maunsa kay tiguwang na sad siya.
Wala man kaha mag-apas og kwarta ang babaye, puwede man inyong prankahan.
Si papa nimo naa pa sa kalibutan sa buhi, imong mama naa na sa laing kalibutan. Naa ra gyud na ninyo kon barugan ninyo inyong desisyon kay kon niuyon inyong papa pero nangluod, klaro kaayo nga dako siya og respeto ninyo. Pero kon ganahan mo malipay inyong papa, sabta siya.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)