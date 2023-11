Talk to Papa Joe: Kalit nga nanginlabot

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Potcho, 35 years old, ulitawo pa pero naa na koy uyab pero naa sa laing nasod nag work.

Taudtaud na mi ani niya. Maglima na ka tuig ug nagplano na mi nga magminyo inig end sa iyang contract next year. Ako nagtrabaho sad isip usa ka engineer diri sa Lapu-Lapu. Karon naka-decide mi nga mag put up og gamay nga negusyo ug di lang nako isulti for privacy basta kay legal. Karon natukod gyud ang gamay nga negosyo ug siya naa lang gihapon sa gawas. Technically tunga mi aning puhunan ug naa sad koy akong mga tawo nga gisaligan.

Unsa nga pagka unsaa nga nisu’d man og kalit ang iyang pamilya ug mao nay gaduma sa negusyo gikan sa papa hangtod na sa mga igsuon. Sa akong kaikog, ako na lang gud ang di pakita. Kay gatuo gyud sila nga kwarta sa ilang anak pero wa sila masayod tunga mi o mas labaw pa gani ako. Mao ni karon akong suliran ug tambagi ko.

POTCHO

Potcho,

The best nimong buhaton mao ang pagsulti ngadto sa imong uyab nga mao na ang nahitabo. Basin unaware pud siya ug siya na ang mosulti sad sa imong katungod anang inyong negosyo. Kay kon magpahipi lang ka, magtuo gyud na ang iyang pamilya nga nag stock holder ilang anak.

Ipaklaro na kay mahugno nya na inyong negosyo. Ipaklaro nga kanang di sad masilo ang iyang pamilya diha nimo.

PAPA JOE