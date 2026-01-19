Talk to Papa Joe: Kang Juan, kang Juan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Oscar, alyas lang ni, ug nakapadala nako nimo og suwat sa una pero wa ko masayod mao ba gihapon to akong gialyas.
Mahitungod kini sa akong pag-umangkon nga nilayas sa Mindanao human niya biya-i sa dugay nga panahon iyang uyab diri sa akoa.
To cut the story short, ako’y naggasto sa pagpanganak, ug buhi sa iyang pamilya hangtod nga nagka-develop-pay mi sa iyang uyab ug ako ang nibarog nga bana. Pero wa namo ipakita sa mga tawo para likay sa istorya.
Hangtod nga niabot ang upat ka mga tuig, kalit lang siya nibalik ug way mahimo iyang uyab kon di sa pagtak-om na lang tanan as if walay nahitabo namo.
Karon sakit kaayo sa akong dughan makita sila nga usa na ka pamilya.
Pero di malikayan nga magkawatkawat gihapon mi sa iyang pares kay di malikayan nga na-develop sad mi sa usag-usa.
Palihog tambagi ko unsa’y angay buhaton.
OSCAR
Oscar,
Wa kay laing buhaton kon di ang pagbuhi sa imong gibati ug pagdawat sa kamatuoran nga di gyud siya para imo.
Basin nakaamgo gyud imong pag-umangkon sa iyang responsibilidad.
May anak na sila ug imo gihapon na’ng kadugo ug di sad seguro ka gusto maguba iyang pagtubo kon mabungkag sa hingpit iyang pamilya. Tudlo-i iyang asawa sa pagdawat sa kamatuoran usab ug likay na lang pinaagi sa pag-encourage nila nga mobalhin og puyo.
Di ko ka blame nimo sa imong pagbati kay gatuo ka man nga wala na sila.
Papa Joe
