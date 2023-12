Dear Papa Joe,

Nagsuwat ko nimo ani isip pahungawan sa akong gibati kay way ayo gyud nga Pasko. Tawaga lang ko sa pangan nga Susan, 55 years old na ko, may mga anak nga mga dagko na.

Ang akong gibati karon mao ang kamingaw sa akong bana nga bag-uhay lang gyud namatay nga wa gani kaabot og Pasko. Wa koy reklamo sa nagasto pero karon lang gyud nituhop sa akong huna-huna ang pagmahay nga ako ra siya nga napasagdan isip bana kay lagi busy ko sa trabaho. Usa pa, guwang na lagi. Maski sa iyang pagsu’d gawas sa ospital murag baliwala ra nako. Total may ikabayad man sab mi, pero sa kalit lang nikalit og kalisud iyang kahimtang hangtod nga ICU.

Didto na nako naamguhan ang akong pagmahay sa akong mga pagkuwang niya. Di na nako mabalik pa ang oras pero ang pagbasol diay naa sa uwahi tungod sa akong pagkuwang niya nga puro ra panguwarta among gitabang. Unsay masulti nimo, Sir?

SUSAN

Susan,

Una sa tanan, ang kwarta di gyud maoy tubag sa tanan. Daghan ang positive nga mahitabo. Daghan sad negatibo ug ang nakapait kay tungod sa gusto nato’ng moasenso, tugbangan sab ni og pagmahay. Tinuod di na nato mabalik ang panahon ug uwahi na nga mabawi nimo ang imong pagkuwang niya pero kini’ng imong suliran magsilbi untang leksyon sa uban nga makabasa ani karon sa paglantaw sa epekto sa ilang kaugmaon, epekto sa damgo nga moasenso.

Para nako di man gyud dau­tan mangandoy pero iba­lanse. Sama sa pagkaon nga kon di na ka makontento ug magsige na lang ka og kaon og lami, duna say bati nga epekto sa atong lawas. Ampo lang sa Ginoo nga maayo ang iyang napadulngan.

PAPA JOE

(Sa Inyong tampo i­padala lang sa papajoesuperb@gmail.com)