Talk to Papa Joe: Kasandigan

Dear Papa Joe,
Ako diay si Philip, 35 years old, ulitawo. Naa koy suod nga kauban nga babaye sa trabaho, crush kay nako ni siya pero minyo lang.
Everytime mag-away sila sa iyang bana o naa siyay problema sa kuwarta moduol dayon siya nako.
Di man siya mangayo pero tungod kay love nako siya sa tago, mohatag ko niya.
Di siya modawat kay wala daw siya'y ika-ilis pero mamugos ko ug ingnon nako nga extra nako to nga kwarta maski sa tinuod dili.
Ganahan lang ko nga human nako og hatag kay naa gyud siya'y attention nako pero di gyud magpermanente kay hadlok sad siya ma-isyu sa among trabahuan. Pero kon wa na gani siya'y kwarta, mahibaw-an na nako kay mopaduol ug pasangil lang og pangutana unsay snacks.
Ambot di pa man ni problema siguro pero paita ning mahigugma ta sa tawo nga di na pwede.
PHILIP
Philip,
Ayaw ilara ang imong kaugalingon. Kada hatag nimo og kwarta nga naglaum ka nga mapalawom ang inyong relasyon, ikaw ra gihapon ang mas masakitan sa katapusan.
Kay bisan unsaon nimo og ka maayo, dili nimo mabayran ang lugar sa bana sa iyang kinabuhi.
Dili sayop nga mahigugma. Ang sayop mao ang pagpugos sa kaugalingon sa usa ka kahimtang nga kabalo kang walay maayong padulngan.
Samtang naghulat ka sa gamay niyang atensyon, basin adunay laing babaye nga libre ug andam unta nga higugmaon ka sa tinuoray apan wala nimo makita tungod kay naka-focus ka sa usa ka tawo nga dili na pwede.
Ayaw usab himoa nga batasan ang paghatag og kwarta aron lang mapadayon ang iyang pagduol nimo.
Kay kon maanad siya nga naa ka pirmi nga mosalo sa iyang kakulangon, mahimong dili na niya mabantayan nga nagdepende na siya sa imong pagkabuotan.
Ug ikaw sad, mahimong mas malubong sa pagbati nga walay kasigurohan.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)