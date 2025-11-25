Talk to Papa Joe: Kasilo

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalang Mie. Kani akong manghod nga babae nangayo ni og pang birthday sa akong manghod nga laki ug nisugot ko kay birthday man . So mao to ni-chat ko niya kabahin sa iyahang bana kong gatrabaho ba kay gasalig lamang gud nilang papa og mama nga labaw baya pung galisod.
Nasuko na man hinuon og kalit. Ako na man nuon ang gidaot og maayo sa akong papa og mga igsuon. Kon mohatag ko dili na mokaon akong uban igsuon. Nasakitan baya ko unya karon wala na man nuon silay tahod nako.
Pati akong papa gikontrahan na man nuon ko. Wala baya koy gibuhat nga dautan, naguol lang kos iyaha ba kay naa na bayay anak unya iyahang bana wala may pakialam maong naluoy pud ko nilang mama ug papa. Pero nganong ako na man hinuoy sad-an. Unsay akong buhaton? Palihug ko'g tambag.
MEL
Mei,
Maayong adlaw nimo ug hinaot pa nga okay ra ka. Kabahin sa imong problema, ako lang balansehon kay imo ra man side atong nadunggan. Basin sad og tungod ikaw ang tigtabang nila, tanan nalang sad kinahanglan moagi nimo, kay sa unang bahin sa imong suwat ikaw ang ni-decide nga nisugot ka tagaan og pang birthday imong manghod nga babaye sa laing manghod nimo, unya sa katapusang bahin sa imong suwat niingon ka nga wa silay tahod nimo.
Maybe naa nimo ang problema, mura ba og patahod ka kaayo tungod under de bunal sila nimo o dako sila'g utang kabubut-on nimo. Pwede man sad kon mao ni ang sitwasyon, mouna ka og pangayo og pasaylo nila ug sa imong mga ginikanan. Basin nasakitan imong ginikanan the way ka moasta sa imong mga igsuon ug ang nakita lang nimo mao ilang sayop. Basin lang ha? Pwede ra gyud tang magmalinawon kon kamao ta mopaubos.
Papa Joe
