Talk to Papa Joe: Kasing-kasing o hunahuna?

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw, Papa Joe. Tawga lang ko ninyo sa ngalan nga Mira, 24 anyos ug single. Mangayo unta ko og tambag bahin sa akong gugma. Naa koy laki nga gihigugma nga akong kaila pa sukad sa among pagkabatan-on.
Buotan siya, responsable ug maayo kaayo og kasingkasing. Apan naa siyay problema sa paglakaw tungod sa polio nga iyang naagian sa pagkabata.
Dili siya parehas sa ubang lalaki nga normal og paglakaw, pero para nako, dili man kana ang sukdanan sa iyang pagkatawo.
Ang problema, Papa Joe, daghan kaayo kog madungog gikan sa mga tawo sa akong palibot.
Naay moingon nga, “Makahunahuna pa ba ka sa imong kaugmaon?” Naay mosulti nga basin magmahay ra daw ko puhon ug lisod daw ang kinabuhi kon ang akong mapili nga bana adunay ingon ana nga kahimtang.
Tungod sa sige nakong kadungog sa ilang mga pulong, usahay malibog na ko kon sakto ba gyud akong gibuhat.
Gihigugma nako siya pero mahadlok ko basin tinuod ang ilang mga gisulti.
Papa Joe, unsaon nako paghibalo kon gugma ba gyud akong sundon o ang mga tambag sa mga tawo nga naglibot nako?
Dili ba mas importante ang iyang kasingkasing, pagkamatinud-anon ug abilidad sa pag-atiman kaysa sa iyang kakulangan sa paglakaw?
MIRA
Day Mira,
Dili gyud na nimo mapugngan ang mga tawo, naa gyud nay ikasulti maski unsa pa na ka normal imong gustong mauyab.
Dili babag ang kapansanan ug may determinasyon ang tawo kay daghan diha kompleto ug normal pero tapulan ug walay damgo.
Gawas lang kon ang tawo nga with disability wa say damgo ug nagpakiluoy lang nimo, kana red flag na.
Daghan ko kaila nga PWD pero grabe ang determinasyon sa kinabuhi. Importante. Tanan ning kalibotan wa man gyuy kaseguraduhan, sunda lang lang imong kasing-kasing pero gamita imong utok , Salamat.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)