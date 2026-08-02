Talk to Papa Joe: Kaugmaon Ug Kalinaw

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko og Zeny, 24 anyos, babae, taga Cebu. Kini akong problema, Papa Joe bahin sa akong pares. Pareho mi og edad, 24 anyos, ug dili pa mi minyo.Naa mi usa ka anak nga tres anyos na karon, ug adunay sakit sa utok. Ang akong problema, Papa Joe, sukad nga nakatrabaho siya, nagsugod ang iyang pagbinuang. Usa ka higayon, nasakpan gyud nako ang ilang mga chat sa iyang ka-boardmate nga babaye. Nakumpirma nako nga adunay nahitabo nila usa ka gabii, usa lang ka one-night stand. Ang mas sakit pa gyud, minyo ang babaye. Paglabay sa panahon, gipasaylo ra gihapon nako siya Papa Joe. Apan human sa pipila ka mga buwan nga sige mi’g away, nagbulag gyud mi. Bisan pa man, moanhi gihapon siya sa among balay tungod sa among anak, ug usahay adunay mahitabo namo isip magtiayon. Apan sa iyang katapusang pag-anhi, nasakpan na usab nako nga naa diay siya’y lain nga ka-chat o ka-fling. Gikasab-an ug giaway nako siya kay nagsaad man siya nga magtarong na ug ako lang ang iyang gihigugma. Nituo pud ko niya. Sa tinuod lang, Papa Joe, wala gyud mausab akong gugma para niya sukad pa sa among pag-uyab. Bisan pa sa panahon nga ako ang nanarbaho sa layo, wala gyud ko nangita og lain.Unsa man ang angay nakong buhaton? Wala na koy ginikanan nga maduolan kay pareho na silang namahulay. Ang akong mga igsuon adunay kaugalingon na nga pamilya, busa wala na gyud koy lain nga kadangpan.
Zeny,
Ang gugma dili masukod sa pila ka higayon nimo siya gipasaylo, kon dili sa respeto ug pagmatinud-anon nga iyang gipakita kanimo. Kon ang usa ka tawo sige lang og balik sa sayop ug walay tinuod nga pagbag-o, dili na kana gugma—kon dili kasakit nga padayon nimong gidala. Hinumdomi, naa kay anak nga nagkinahanglan sa usa ka inahan nga lig-on ug malinawon ang panghunahuna. Ayaw pugsa ang usa ka relasyon nga ikaw ra ang nagkupot. Kon tinuod siyang nahigugma ninyo, siya mismo ang magpakita sa pagbag-o pinaagi sa iyang mga buhat, dili sa mga saad. Ampingi ang imong kaugalingon ug ang imong anak. Usahay, ang pagpalayo dili paghunong sa paghigugma, kon dili pagpili sa imong kaugmaon ug sa kalinaw nga angay nimo.
Papa Joe