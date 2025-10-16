Talk to Papa Joe: Kausaban

Dear Papa Joe,
Naa lang koy problema ba, bahin ni sa akong mga igsuon. Ako diay si Macmac, 30 na ang edad ug akong mga igsuon duha kabuok mga DH sa gawas. Kasabot man ko nga naa silay pamilya pero naa man gud nila gihan-ok sa akoa ang among mga ginikanan, si Papa kay stroke ug si mama sad naa say mga gipamati kay 60 kapin na baya ni sila. Kasabot ra ko unta pero makita man gud namo nga hayahay kay ilang mga pamilya diri nga dili gani magginok-ginok kumusta na ilang amahan o ang mga anak kon kumusta na ilang apohan. Mura gyud og mga anak og datu kay dili halos managad namo ug kon managad man gani, dili na gani mangayo ug katahuran. Naa sad koy pamilya, akong asawa ug ang mga anak ang nag-atiman sa akong mga ginikanan. Unsa may maayong buhaton ani? tambagi ko.
Macmac
Macmac,
Dili gyud ta kapugos sa mga tawo Mac maski pa kadugo pa nimo. Samot na karon lahi na sad ang mga batan-on pero dili tanan, magdepende man sad na gud sa mga ginikanan unya wala baya mga inahan ana diha diay kay nag-DH. Kon ang mga ginikanan mismo wa ka tan-aw sa kahimatang sa ilang mga ginikanan, samot na siguro mga anak. Pasalamat gyud ka sa Ginuo nga gihatagan ka ug asawa nga maoy nitabang sa imong mga ginikanan. Mao nga mahala siya ug padayona lang na ninyo inyong pag-amoma sa inyong mga ginikanan kay ang Ginuo ray mahibalo ninyo.
Papa Joe