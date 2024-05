Talk to Papa Joe: Kay lahi siya

Dear Papa Joe,

Kini nga istorya o problema kabahin kini sa akong pag-umangkon. Ang akong maguwang dihang nag- mab­dos kalit nga gibiyaan sa iyang uyab ug wa gyud pakita hangtod nga siya nanganak. Maayo na lang kay napagawas ang bata og tarong bisan nausab na ang akong igsuon kay nalisuan kini sa maayong pangisip tungod sa depression.

Sa pagka karon naa na siya sa usa ka mental hospital and hopefully maayo gyud siya. Ang problema man gud kay wala pailha ang bata nga singko anyos na ang pangidaron. Maluoy ko sa bata kay mangita sa iyang mama pero gibawalan mi sa among ginikanan nga di gyud ipaila kay basin maunsa ang bata.

Sa pagka karon ang bata ania namo sa probinsya para di ma-bully sa siyudad nga nakaila sa iyang mama. Sakto ba kining among gibuhat?

INDAY

Day Confused,

Mao lang ni itawag nako nimo kay wa man ka mosulti sa imong ngan ug wa sad ka mosulti sa imong name sa email for privacy.

Sa pagkakaron, sakto na nga mao na ang inyong gi­buhat pero sa saktong pa­nahon ipailaila gyud na nimo siya. Siguro kon naay picture ang imong igsuon, mao sa na ang unang ipaila-ila niya hangtod nga moabot ang panahon nga ma- okay na ang mama.

Lisod man sad og sa karon kay basin di makaila ang mama ug maunsa sad ang bata. Apan kon naay development, nganong dili gud? Pwede man sad na ninyo i-refer sa mga doktor sa mental hospital ang inyong concern.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo i­padala lang sa papajoesuperb@gmail.com)